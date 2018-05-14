ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Участники совместной российско-американской поисковой экспедиции подняли на поверхность детали упавшего в 1945 году в Приморье американского самолета "Каталина", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Ранее сообщалось, что в Приморье стартовала российско-американская поисковая экспедиция. Ее участники установят места предполагаемого падения американских самолётов. Вместе с российскими поисковиками работает группа военнослужащих агентства по учёту потерь и пропавших без вести министерства обороны США и ученые-археологи Питтсбургского университета.
"Ученые и военные специалисты, которые обеспечивают практическую деятельность российско-американской комиссии по военнопленным и пропавшим без вести, на первом этапе работы под Владивостоком обследовали участок тайги, где в 1945 году потерпел крушение американский самолёт PBN-1 "Каталина" отдельного морского разведывательного авиаполка ТОФ", — сообщил Воскресенский.
В военные годы для нужд советской армии по ленд-лизу было поставлено более 200 таких машин разных модификаций, имевших большой радиус действия.
Во вторник российские и американские специалисты прилетят в Арсеньев, где в годы холодной войны, предположительно, упал один из американских самолётов.
Планируется, что работа совместной экспедиции продлится до 25 мая.