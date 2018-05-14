"Успел крикнуть "Убивают!" Как школьники нападают на своих учителей

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. Выпускник школы в Забайкалье напал с ножом на директора учреждения — тот написал ему плохую характеристику. Пострадавший сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ученики нередко нападают на педагогов, чтобы решить какой-то конфликт. За последние годы в России произошло несколько подобных случаев, по всем возбуждены уголовные дела. Кто виноват в напряженных отношениях и как можно было избежать конфликта с применением силы — в материале РИА Новости.

"Не понравилась характеристика"

В маленьком селе Новоберезовское Шилкинского района Забайкалья есть только одна школа — имени депутата Госдумы от Читинской области Сергея Маркидонова, трагически погибшего в 1995-м во время предвыборной кампании. Уже 22 года директором школы работает Александр Абрамов. В ночь на 7 мая на него напал бывший выпускник.

Сын директора Игорь рассказал корреспонденту РИА Новости, что вечером отец услышал лай собаки во дворе и вышел на крыльцо. В темноте виднелся только силуэт. На вопрос отца "Кто там?" неизвестный ответил: "Все свои".

"Папа взял фонарик и спустился во двор. За углом дома неизвестный схватил его и начал бить ножом: в спину, потом в живот. Отец успел крикнуть "Убивают!" и вырваться. Истекая кровью, он побежал в дом. Нападавший погнался за ним — наверное, хотел закончить дело. Но не смог, потому что отец закрыл дверь. Мама вызвала скорую помощь", — описывает сын подробности того вечера.

По его словам, нападавший надел маску, но Абрамов по голосу догадался, кто это. "Этот выпускник окончил только девять классов, ушел из школы два года назад. Ему сейчас 18 лет. Чем он занимался, никто не знает, но он и раньше считался отпетым хулиганом", — добавляет Игорь.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого у него дома. Как рассказал сын директора школы, он живет в ветхом зимовье на окраине села. В преступлении 18-летний молодой человек сразу признался. Свой поступок он объяснил тем, что Абрамов написал ему плохую характеристику, поэтому решил отомстить.

"Он говорил, что неоднократно приходил к отцу с требованием переделать бумагу, однако отец не соглашался. Во-первых, молодой человек не заслуживал положительных отзывов, а во-вторых, не раз привлекался к ответственности, в том числе и за кражи. Поэтому папа в принципе не мог написать хороший отзыв, идущий вразрез с фактами", — поясняет Игорь. Зачем выпускнику нужна была характеристика, никто не знает. По одной из версии, он хотел служить в армии.

© Фото : предоставлено жителем села Новоберезовское Памятная доска на школе с именем погибшего Сергея Маркидонова © Фото : предоставлено жителем села Новоберезовское Памятная доска на школе с именем погибшего Сергея Маркидонова

Сейчас состояние директора школы оценивается как тяжелое, но стабильное — его прооперировали, он находится в реанимации в районной клинической больнице. Планы на будущее у Абрамова оптимистичные: по словам сына, "отец обязательно вернется к работе и не даст повода для радости подобным негодяям".

Расследованием происшествия занимались сотрудники полиции. Игорь говорит, что они допросили подозреваемого, провели следственный эксперимент и отпустили домой под подписку о невыезде. После этого, продолжает он, в Новоберезовском возникла паника. "Село небольшое, все как на ладони. Местные жители были в шоке от того, что преступник разгуливает на свободе. В итоге даже организовали сбор подписей, чтобы ему изменили меру пресечения", — вспоминает он.

Пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков в комментарии РИА Новости отметил, что после этого материалы дела передали в Следственный комитет. В действиях нападавшего, уточняет Марков, усматривается покушение на убийство. На момент публикации материала выпускник находился под стражей. Против него возбудили уголовное дело.

Обида за медаль

Только за последние несколько месяцев в России произошла серия атак учащихся на школы. Самые резонансные — в Перми, Улан-Удэ и Стерлитамаке. Подростки нападали, вооружившись ножами, топорами и "коктейлями Молотова". По всем инцидентам возбуждены уголовные дела.

"Первооткрывателем" скулшутинга (школьной стрельбы) в России считается ученик десятого класса Сергей Гордеев из московского района Отрадное. Третьего февраля 2014 года он пришел с отцовским ружьем в свою школу № 263 и расстрелял учителя географии и биологии — 32-летнего Андрея Кириллова. Потом подросток закрыл 20 человек в кабинете и открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В итоге старший сержант Владимир Крохин получил ранения, а прапорщик Сергей Бушуев погиб.

Ученик при этом не выдвигал никаких требований. По одной из версий, причиной инцидента стал конфликт между претендовавшим на золотую медаль учеником и погибшим педагогом. По другой — на преступление подростка подтолкнуло желание доказать одноклассникам теорию солипсизма (отрицание существования внешнего мира).

Несовершеннолетнего тогда задержали. Сдаться и отпустить заложников Сергея уговорил его отец. Он вел переговоры с сыном вместе с сотрудниками правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы Гордеев-младший был признан невменяемым. Через год, 3 марта 2015-го, Бутырский суд Москвы исключил из обвинения статью "Захват заложников" и отправил подростка на принудительное лечение.

В 2017-м в подмосковной Ивантеевке подросток с пневматическим пистолетом и кухонным топориком для разделки мяса ворвался в класс школы № 1, где проходил урок информатики, несколько раз выстрелил в потолок и приказал ученикам сесть на пол. Потом напал с топориком на классную руководительницу Людмилу Калмыкову. Педагог получила открытую черепно-мозговую травму. Находившиеся в классе дети в панике выпрыгивали из окон. Некоторые получили травмы.

Полиция задержала девятиклассника сразу после происшествия. По версии следствия, подросток собирался убить учительницу из-за проблем в школе, а потом покончить с собой.

Известно, что перед нападением он написал на своей странице в соцсети: delete my life 05.09.17 ("удалить мою жизнь 05.09.17"). А к атаке готовился заранее — о чем предупреждал одноклассников. Как сообщали тогда СМИ, парень увлекался оружием, был подписан не тематические группы, а также неоднократно публиковал видео о расстреле учеников в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Семья мальчика считалась благополучной. СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

Крайний — директор?

В подобных инцидентах общественность нередко винит педагогов и директоров школ, которые не заметили ничего подозрительного в поведении детей и не смогли предотвратить трагедию. Так, в апреле 2018-го в Стерлитамаке девятиклассник с канцелярским ножом порезал двух одноклассниц и учительницу, затем поджег класс и хотел покончить с собой, но врачам удалось его спасти.

После этого с директора школы Натальи Муратовой взяли подписку о невыезде и временно отстранили от работы. По мнению следственных и проверяющих органов, руководство учебного заведения должно было следить за страницами детей в социальных сетях и изучать публикации, тогда бы ЧП, возможно, удалось избежать. Но коллеги руководителя школы и родители не согласны с такой трактовкой событий. Они создали в Сети петицию с требованием "не дать сделать крайним Наталью Муратову".

С их точки зрения, директор "делала все для предотвращения случившегося". "В ноябре 2017 года пришло анонимное письмо на адрес школы о том, что один из учеников готовит провокацию. Муратова созвала педагогический совет, выявила зачинщика (это был тот же нападавший на школу) и сообщила в комиссию по делам несовершеннолетних. Но оттуда пришел отказ. Были проинформированы родители, проведена беседа", — пишет автор петиции Елена Захарова.

Кроме того, утверждают защитники Муратовой, сообщения о возможной провокации поступали за сутки до инцидента. Директор якобы вызвала родителей школьника, но они сказали, что беспокоиться не о чем. По мнению педагогов, недоглядели именно мать с отцом: так, по их данным, в квартире, где жил мальчик, была свастика, а стены в подъезде были разрисованы надписями на суицидальные темы. Однако даже это не насторожило родителей.

Так или иначе, точку в этом деле может поставить только следствие: в связи с нападением в школе № 1 Стерлитамака сейчас возбуждены два уголовных дела. Первое — "Покушение на убийство двух и более лиц" в отношении 17-летнего школьника, второе — по факту халатности должностных лиц.

Нападали и раньше

В чем причина агрессии подростков по отношению к педагогам? Сопредседатель всероссийского профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий объяснил РИА Новости, что преподаватель — самый близкий из тех, кто находится в постоянном контакте со школьником. "Зачастую педагоги ближе, чем родители. Перед тем как прийти на работу, здравомыслящий учитель должен отдавать себе отчет, что, возможно, ему придется принимать удар на себя", — говорит он.

По его мнению, сейчас концептуально изменился подход к решению конфликта с учениками — в этом главная проблема. Дело в том, что педагоги больше не являются авторитетом в глазах родителей и представителей власти, считает Луховицкий.

"Невозможно подобрать какой-то четкий рецепт. Учителя не защищены от негативного общественного мнения, в особенности родительского. В их глазах они просто предоставляют услугу. Любое слово преподавателя может быть истолковано неправильно — в результате они до последнего боятся говорить о проблеме, пытаясь решить ее в одиночку", — рассуждает он.

Эксперт полагает, что избежать таких ситуаций можно, только если "учителя почувствуют силу". Если бы в каждой школе были так называемые конфликтные комиссии, предлагает Луховицкий, уже многие проблемы были бы решены. Но, как правило, меры принимаются уже после ЧП, по горячим следам. До инцидента никто не разбирается, сетует он.