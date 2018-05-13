В парке Ангарска установили памятник Глебу Жеглову

ИРКУТСК, 13 мая – РИА Новости. В парке "Отражение Советского Союза", расположенном в центре Ангарска, установлен памятник Глебу Жеглову — герою фильма "Место встречи изменить нельзя", об этом на своей странице в Facebook сообщает фонд наследия русской культуры и духовности "Отражение" города Ангарска.

Отмечается, что 40 лет назад, в мае 1978 года в Одессе начались съемки культового советского фильма "Место встречи изменить нельзя" режиссера Станислава Говорухина. К этому событию было приурочено открытие в центре Ангарска, на территории парка "Отражение Советского Союза", памятника герою фильма Глебу Жеглову, который одновременно стал памятником и актеру Владимиру Высоцкому.

"Это скульптура советского поэта, автора-исполнителя и выдающегося актера Высоцкого Владимира Семеновича. Перед посетителями парка он предстал в образе отважного сыщика — "супергероя" советского времени, оперативника МУРа Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя", — говорится на странице фонда.

На постаменте, где расположилась скульптура, отлита фраза, которая после фильма "Место встречи изменить нельзя" стала крылатой – "вор должен сидеть в тюрьме".

Парк "Отражение Советского Союза" разместился в Ангарске на площади в 15 тысяч квадратных метров. Здесь планируется установка ряда монументальных групп, посвященных победам и достижениям советского народа.