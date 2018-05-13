В Москве завершился митинг за свободный интернет

Участники митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото

Участники митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Согласованный властями митинг за свободный интернет завершился в Москве на проспекте Академика Сахарова в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости.

Акция в защиту интернет-ресурсов была согласована мэрией Москвы с числом участников до пяти тысяч человек. В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что в митинге принимают участие около тысячи человек. Мероприятие планировалось провести с 14.30 до 16.00 мск.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил РИА Новости о задержании членов движения и представителей других организаций за нарушения правил проведения митинга. По его словам, полиция сочла не соответствующими тематике митинга некоторые лозунги.

Организаторами акции выступают партии ПАРНАС, "Яблоко", "Пиратская партия России", "5 декабря", "Демвыбор", "Гражданская инициатива" и движение "Открытая Россия".

Перед собравшимися выступили представители организаторов, общественных движений, активисты, которые напомнили собравшимся о неприкосновенности частной жизни и тайне переписке.

Ранее, согласованная акция против блокировки мессенджера Telegram прошла в столице 30 апреля на проспекте Академика Сахарова. По данным ГУМВД по Москве, митинг собрал 7, 5 тысяч участников.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.