Митинг за свободный интернет в Москве проходит спокойно, заявили в мэрии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Акция против ограничения доступа к интернет-ресурсам, согласованная на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, проходит спокойно и без эксцессов, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее сообщалось, что акция в защиту интернет-ресурсов была согласована мэрией Москвы с числом участников до пяти тысяч человек. В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что в митинге принимают участие около тысячи человек. Мероприятие началось в 14.30 мск воскресенья и продлится до 16.00 мск.

"Митинг проходит чрезмерно спокойно. Участники акции собрались, их меньше, чем было заявлено. Акция проходит спокойно, все в порядке", — сказал Черников РИА Новости в воскресенье.

Ранее, 30 апреля, в российской столице на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция против блокировки Telegram.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.