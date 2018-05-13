В согласованном митинге в Москве участвуют около тысячи человек

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Около 1 тысячи человек принимают участие в согласованном митинге на проспекте Сахарова в Москве в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем принимает участие около 1000 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности участников.

Заявленное число участников — до пяти тысяч человек. Организаторами акции выступают партии ПАРНАС, "Яблоко", "Пиратская партия России", "5 декабря", "Демвыбор", "Гражданская инициатива" и движение "Открытая Россия", чья деятельность признана в РФ нежелательной.

Ранее согласованная акция против блокировки мессенджера Telegram прошла в столице 30 апреля там же, на проспекте Сахарова. По данным ГУМВД по Москве, митинг собрал 7,5 тысячи участников.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.