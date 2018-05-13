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Общество

В Казани стартуют Всемирные игры юных соотечественников

01:1013.05.2018
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКазань. Архивное фотоКазань. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости. Всемирные игры юных соотечественников, которые пройдут в Казани с 13 по 19 мая, соберут 650 детей из 60 стран, сообщает оргкомитет соревнований.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уж эти русские! Или — Всемирные игры юных соотечественников

"Столица Татарстана будет принимать соревнования второй год подряд. Участниками IV Всемирных игр юных соотечественников станут 650 детей из 60 стран Европы, Азии и Америки. Впервые для участия в играх своих спортсменов заявили такие страны, как Албания, Великобритания, Египет, Иордания, Исландия, Кипр, Корея, Македония, Палестина, Сирия, Хорватия и Швейцария", — говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия IV Всемирных игр юных соотечественников состоится 14 мая в Деревне Универсиады. Организаторы отмечают, что с каждым годом расширяется спортивная программа. В 2018 году она включает в себя соревнования уже по семи популярным видам спорта: баскетбол 3x3, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, художественная гимнастика и плавание. За звание сильнейшего ребята будут бороться на спортивных площадках Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

"Всемирные игры юных соотечественников – это одно из самых уникальных мероприятий. В играх участвуют команды из стран, которые на других соревнованиях не встретятся, к примеру, команды из США и Южной Абхазии. Также игры дают возможность соотечественникам общаться со своими сверстниками из разных стран, не забывать родной язык, культуру, историю страны, помнить, откуда их корни", — заявила заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, координатор федерального партийного проекта "Детский спорт".

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© РИА Новости / Павел Лисицын
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Координатор проекта "Детский спорт" отметила, что разнообразие мероприятий помогает детям наладить общение между собой, найти друзей и культурно обогащаться, узнавая о жизни в других странах. В рамках образовательно-просветительской программы "Визит дружбы" участники игр посетят несколько казанских школ, проверят свои знания о русской культуре, литературе, истории, географии и русском языке в интеллектуальной игре "Диалоги на русском". В течение всего фестиваля с юными соотечественниками будут работать волонтеры программы "Послы русского языка в мире". С помощью игр и интерактивных занятий они раскроют ребятам мир русской культуры и языка, познакомят их с возможностями образования в России.

Организаторами игр выступают минспорта и минобрнауки России, Россотрудничество, всероссийская политическая партия "Единая Россия", Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке правительства Татарстана.

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