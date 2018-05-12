РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В День Победы московский транспорт перевез 8,7 миллиона пассажиров

21:0012.05.2018
0750
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМосковское метро. Архивное фотоМосковское метро. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в День Победы столичный транспорт перевез 8,7 миллиона пассажиров, что на 44% больше, чем в прошлом году.

"В День Победы столичный городской транспорт перевез 8,7 млн пассажиров: на 44% больше, чем в прошлом году. Большинство пассажиров выбирали мосметро и МЦК", — написал он в Twitter.

Празднование Дня Победы в России
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ России 9 мая считается одним из самых любимых, но в то же время трагичных, омытых кровью ее защитников праздников.Ветеран Великой Отечественной войны на военном параде в Казани, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В России 9 мая считается одним из самых любимых, но в то же время трагичных, омытых кровью ее защитников праздников.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТрадиционно торжества начинаются с военных парадов, которые проходят во многих городах России.Военнослужащие на военном параде в Волгограде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Традиционно торжества начинаются с военных парадов, которые проходят во многих городах России.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ большинстве из них участвуют действующие военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации.Военнослужащие на военном параде в Новороссийске, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В большинстве из них участвуют действующие военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа парадах демонстрируются военная техника, которая стоит на боевом дежурстве в российской армии.Зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 на военном параде в Новороссийске, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
На парадах демонстрируются военная техника, которая стоит на боевом дежурстве в российской армии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТрадиция парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне была заложена еще в 1945 году. Однако тогда он прошел не 9 мая, а 24 июня.Парадные расчеты военнослужащих на военном параде в Санкт-Петербурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Традиция парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне была заложена еще в 1945 году. Однако тогда он прошел не 9 мая, а 24 июня.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКак дань традиции, в парадах принимают участие и образцы военной техники времен Второй мировой. На фото: легендарный танк Т-34-85, за которым в народе закрепилось прозвище "танка победы".Танк Т-34-85 на военном параде в Санкт-Петербурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Как дань традиции, в парадах принимают участие и образцы военной техники времен Второй мировой. На фото: легендарный танк Т-34-85, за которым в народе закрепилось прозвище "танка победы".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа фото: военнослужащий на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы.Военнослужащий на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На фото: военнослужащий на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТоржества в честь Дня Победы включают в себя возложения цветов к памятникам героям войны.Военнослужащие на военном параде во Владивостоке, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Торжества в честь Дня Победы включают в себя возложения цветов к памятникам героям войны.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа фото: Боевая машина "Катюша" на параде Победы во Владивостоке, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Боевая машина Катюша на параде Победы во Владивостоке, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На фото: Боевая машина "Катюша" на параде Победы во Владивостоке, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанк"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой", - гласят строчки из знаменитой песни, прозвучавшей в кинофильме "Офицеры". Справедливость этой фразы подтверждается тем, как россияне относятся к этому празднику.Девочка во время празднование Дня Победы в Ростове-на-Дону, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой", - гласят строчки из знаменитой песни, прозвучавшей в кинофильме "Офицеры". Справедливость этой фразы подтверждается тем, как россияне относятся к этому празднику.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкНа фото: парадный расчет с копией Знамени Победы, государственным флагом РФ на военном параде в Петропавловске-Камчатском, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.Парадный расчет с копией Знамени Победы, государственным флагом РФ на военном параде в Петропавловске-Камчатском, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
На фото: парадный расчет с копией Знамени Победы, государственным флагом РФ на военном параде в Петропавловске-Камчатском, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкНа фото: самоходные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» на военном параде в Петропавловске-Камчатском, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.Самоходные РСЗО Град на военном параде в Петропавловске-Камчатском, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. 9 мяа 2018
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
На фото: самоходные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» на военном параде в Петропавловске-Камчатском, посвященном 73-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа фото: участники военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Участники военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
На фото: участники военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа фото: участницы военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Участницы военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
На фото: участницы военного парада в Казани, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкДля Ростова-на-Дону парад стал уже вторым за неделю: 5 мая на главной площади города уже состоялся аналогичный военный парад, который был посвящен 100-летию Южного военного округа.Горожане во время празднование Дня Победы в Ростове-на-Дону, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Для Ростова-на-Дону парад стал уже вторым за неделю: 5 мая на главной площади города уже состоялся аналогичный военный парад, который был посвящен 100-летию Южного военного округа.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Севастополе парад принимал командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко (слева), а командовал парадом заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота полковник Михаил Уголев.Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко и командующим парадом заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота полковник Михаил Уголев во время военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Севастополе парад принимал командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко (слева), а командовал парадом заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота полковник Михаил Уголев.
/

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена