В День Победы московский транспорт перевез 8,7 миллиона пассажиров

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в День Победы столичный транспорт перевез 8,7 миллиона пассажиров, что на 44% больше, чем в прошлом году.

"В День Победы столичный городской транспорт перевез 8,7 млн пассажиров: на 44% больше, чем в прошлом году. Большинство пассажиров выбирали мосметро и МЦК", — написал он в Twitter.