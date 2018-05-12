Умер автор термина "политтехнологии" Игорь Бунин

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский историк и политтехнолог, президент Центра политических технологий Игорь Бунин скончался в субботу на 73-м году жизни, подтвердил РИА Новости председатель правления центра Борис Макаренко.

"Да. В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь. Игорь — изобретатель термина политические технологии; это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутье и общественная деятельность", — сказал Макаренко.

По его словам, смерть стала скоропостижной. Он сообщил, что обязательно будет организована церемония прощания, однако дату пока назвать сложно; возможно, такая гражданская панихида состоится в середине следующей недели.