Новую информсистему метро в Москве скорректируют с учетом мнения пассажиров

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Московский метрополитен учтет пожелания пассажиров при тестировании запущенной в субботу системы информирования — пассажиры смогут оставить отзывы на стойках "Живое общение", через форму обратной связи в мобильном приложении "Метро Москвы" и официальные аккаунты московского метрополитена в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в субботу.

"Обращения, замечания и пожелания граждан будут регулярно анализировать и учитывать при изменениях в работе системы информирования на экранах в поездах. Во время тестового периода пожелания граждан будут анализироваться сначала в ежедневном, а затем — в еженедельном режиме", — рассказали в пресс-службе.

В субботу метрополитен презентовал новую систему оповещения пассажиров, в рамках которой в поездах столичной подземки установили в общей сложности более 5 тысяч экранов с информацией об изменениях в работе общественного транспорта и сервисах московского метро. В случае внештатных ситуаций пассажирам не только сообщат о том, что произошло, но и предложат алгоритм действий. Поезда, оснащенные экранами, следуют по десяти линиям метро.

К сентябрю число экранов вырастет до 8,7 тысячи. Поезда, подключенные к новой системе информирования, будут курсировать по всем линиям московского метрополитена, за исключением Филевской.