Соколов открыл новый терминал аэропорта в Саранске

САРАНСК, 12 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов вместе с главой Мордовии Владимиром Волковым открыл новый терминал аэропорта города Саранск.

Соколов на церемонии открытия отметил эффективную командную работу республиканских властей по развитию транспортной инфраструктуры Мордовии, которая, по его мнению, полностью готова к чемпионату мира по футболу-2018.

Аэропорт Саранска был закрыт в январе 2017 года на масштабную реконструкцию. В ходе модернизации были проведены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, строительству новых рулежных дорожек, объектов управления воздушным движением, расширению перрона с увеличением количества мест стоянок для самолетов. Теперь аэропорт может принимать большинство эксплуатируемых типов воздушных судов.

Построены постоянный и временный терминалы, пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время ЧМ.

Также в субботу обсуждался вопрос сохранения за аэропортом международного статуса и после чемпионата мира, отметил он. "Мы сегодня обсуждали этот вопрос с руководством республики, и я считаю, что после работы межведомственной комиссии, которая начнет здесь работать буквально на следующей неделе, будут совместно выработаны решения, обеспеченные источниками финансирования, которые все же позволят Саранску сохранить международный терминал для дальнейшего развития как аэропорта, так и туристической привлекательности всего региона", — подчеркнул и.о. министра.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.