В Калининграде официально открыли стадион к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 12 мая — РИА Новости. Стадион, построенный к чемпионату мира по футболу-2018, открыли в субботу официально в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы присутствуем на замечательном празднике. В 2010 году было принято решение, что чемпионат мира по футболу пройдет в России, 12 стадионов распахнут свои двери для болельщиков со всего мира. Сегодня, открывая стадион в Калининграде, я надеюсь, что открывается и новая страница в российском спорте, российском футболе. Все это делается для нашего будущего, для наших детей", — сказала на церемонии открытия и.о. зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

После торжественной церемонии начался третий тестовый матч на новом стадионе, в рамках 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) калининградская "Балтика" принимает команду "Тюмень".

Стадион на острове Октябрьский в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком — компанией "Крокус Интернешнл" — был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,3 миллиарда рублей. Заказчик строительства — ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Росреестр зарегистрировал построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион "Калининград" 9 апреля.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде, где 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.