Рособрнадзор планирует ввести цифровую аккредитацию вузов в России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рособрнадзор со следующего года планирует перейти на цифровую аккредитацию программ вузов, которая позволит отказаться от запросов документов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзор со следующего года планирует перейти на цифровую аккредитацию вузовских программ, позволяющую отказаться от запросов документов. Технология уже разработана и была успешно опробована в этом году при проведении аккредитации программ РАНХиГС", — сказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее стало известно, что Ассоциация ведущих университетов и Ассоциация "Глобальные университеты" предложили Минобрнауки уйти от нынешней системы госаккредитации вузов и провести в РФ эксперимент по внедрению новой модели оценки качества высшего образования.