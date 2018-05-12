Московское метро тестирует новую систему информирования пассажиров

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новая система информирования пассажиров в поездах начала работу в московском метро, сообщила пресс-служба метрополитена.

Систему онлайн-информирования пассажиров на экранах в подвижном составе пока запускается в тестовом режиме. "По результатам реализации проекта система информирования будет доступна восьми миллионам пассажиров. На экранах в поездах московского метро будут транслироваться важные сведения об изменениях в работе общественного транспорта. В нештатных ситуациях на экраны будут выводиться сообщения на ярком желтом фоне. При необходимости пассажирам не только сообщат о том, что произошло, но и предложат алгоритм действий", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на экранах будет выводиться и справочная пассажирская информация: сервисы, которые пассажир может получить на той или иной станции, пересадки на наземный городской транспорт с указанием номеров маршрутов. Система уже сегодня позволяет выводить данные на экраны адресно – по линиям. Конечная цель – выводить индивидуальную информацию для пассажиров, находящихся в каждом отдельном поезде.

Сообщается, что первоначально после запуска системы информирования пассажиры увидят трансляцию, адаптированную для показа без звука. Позже появится возможность посмотреть трансляцию со звуком с помощью с мобильного приложения "Метро Москвы". Сейчас уже установлено свыше пяти тысяч экранов в почти 1500 вагонах. Поезда, оснащенные экранами, следуют по Таганско-Краснопресененской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Каховской, Калининской и Солнцевской, Бутовской и Люблинско-Дмитровской линиям. К сентябрю 1 896 вагонов будут оснащены 8 720 экранами. Поезда, подключенные к новой системе информирования, будут курсировать по всем линиям Московского метрополитена, кроме Филёвской, на которой в настоящее время идёт реконструкция.

"В зависимости от модели поезда в каждом вагоне между окнами и дверными проемами устанавливаются по 4 HD-экрана диагональю 21,5 дюйма или по 8 экранов диагональю 15,6 дюйма. Подключение экранов к системе будет осуществляться поэтапно. Пока система информирования работает в тестовом режиме", — добавили в пресс-службе.