В Приморье началась совместная российско-американская поисковая экспедиция

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российско-американская экспедиция по установлению мест падения самолётов США начала свою работу в Приморье, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Сегодня… в Приморском крае стартовала совместная российско-американская поисковая экспедиция по установлению мест предполагаемого падения в разные исторические периоды американских самолётов. Для участия в экспедиции во Владивосток прибыла группа специалистов агентства по учёту потерь и пропавших без вести министерства обороны США и ученые-археологи Питтсбургского университета. Также к поисковым работам привлечены участники Приморского общественного регионального поискового объединения "Авиапоиск". Целью работы поисковых групп является подтверждение национальной принадлежности погибших самолётов и установление судеб их экипажей", — сказал он.

Как отметил Воскресенский, опираясь на ранее достигнутые договоренности, российская сторона обеспечивает условия для работы американских специалистов, предоставляет им автотранспорт и вертолёты для работы в труднодоступных районах местности. Охрана мест проведения раскопок обеспечивается силами подразделения военной полиции Владивостокского гарнизона.

Воскресенский сообщил, что в период десятидневной экспедиции российские и американские поисковики запланировали исследовать четыре предполагаемых места падения американских боевых машин, которые приходятся на периоды Великой Отечественной войны и годы холодной войны. В первый день совместная экспедиция провела работы под Владивостоком, где в 1945 году при столкновении с сопкой потерпел крушение американский самолёт PBN-1 "Каталина" отдельного морского разведывательного авиаполка Тихоокеанского флота. Поисковики из США уже работали в этом районе в 2005 и 2006 годах, но тогда весь перечень работ выполнить не удалось. В этот раз был проведен детальный осмотр места падения самолёта, определена и обследована с помощью магнетометров площадь предполагаемого разлета обломков. Поисковикам удалось извлечь на поверхность ряд деталей самолёта, в том числе имеющих заводскую маркировку.

"В ближайшей перспективе экспедиция посетит город Арсеньев, где специалисты осмотрят ряд территорий и проведут работу в местных архивах, а также осуществят поиски в районах предполагаемых падений самолётов в Шкотовском районе Приморского края. Подведение итогов работы совместной российско-американской экспедиции запланировано на 25 мая", — добавил Воскресенский.