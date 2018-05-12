Врачи рассказали о состоянии Алексея Малобродского

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Состояние фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского в субботу оценивается как средней тяжести, из кардиореанимации его перевели в отделение неотложной кардиологии, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

В четверг Басманный суд Москвы повторно отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест, после чего экс-директору "Гоголь-центра" стало плохо. Его госпитализировали в кардиореанимацию в тяжелом состоянии. Как заявил РИА Новости кардиохирург Малобродского Ярослав Ашихнин, у него нестабильная стенокардия — ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда.

"Переведён в неотложную кардиологию. Состояние средней тяжести" — сообщили РИА Новости в медучреждении в субботу.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

СК РФ настаивает на изменении меры пресечения в отношении Малобродского на домашний арест, учитывая состояние его здоровья. Однако в ходе судебного заседания 10 мая прокуратура не поддержала позицию следствия, посчитав, что обвиняемого необходимо оставить под стражей.