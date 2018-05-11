В Чечне прошло торжественное открытие реконструированного города Шали

ШАЛИ, 11 мая – РИА Новости. Власти Чечни торжественно открыли после масштабной реконструкции третий по величине город республики Шали, расположенный в 35 километрах от Грозного, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров после церемонии открытия заявил, что власти республики намерены превратить Шали в красивый и современный город.
"Это только начало. Шали станет еще красивее. Будем развивать промышленность, сельское хозяйство, строить новые предприятия. Хочу поблагодарить жителей Шали за понимание и помощь в организации и проведении строительных работ, несмотря на то что это создавало для многих из них неудобства и дискомфорт, связанные со сменой места жительства. С таким народом, уверен, мы можем много достичь", — заявил Кадыров на церемонии.
Центр пяти дорог
Новая жизнь
После реконструкции город, имевший облик села с узкими улицами, зажил новой жизнью. Он превратился в современный центр с широкими автомагистралями, высотными домами, гостиницами, ресторанами и больницами. До этого самое высокое здание в Шали не превышало три-четыре этажа. Теперь в центре города появились 20-этажные здания – высотный комплекс "Шали-Сити".
На верхних этажах расположены гостиничные номера и двухуровневый ресторан с прозрачным куполом. В подземной части построили физкультурно-оздоровительный комплекс со СПА-центрами отдельно для женщин и мужчин. Собеседник агентства уточнил, что до начала большой стройки в Шали не было ни одной гостиницы, приезжие вынуждены были добираться на ночлег в столицу республики за несколько десятков километров.
В администрации рассказали, что местные жители, проживавшие в ветхих двухэтажках советской постройки и частных домах, переехали в новые дома и квартиры.
"Для владельцев частного жилья возвели целый поселок — 219 новых комфортных домов с мебелью, техникой и благоустроенными дворами", — отметил представитель администрации города.
По его словам, отремонтировали 837 частных домов, построили современный стадион, детские площадки, реконструировали полторы сотни коммерческих объектов, заменили более 160 километров газопровода, обустроили парковые зоны, выложили десятки километров дорог, тротуаров, высадили сотни деревьев, цветов.
На открытие города власти республики подарили юным горожанам одну тысячу велосипедов.