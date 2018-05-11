В Новом Манеже открылась выставка "1943. В штабах Победы"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Москвы пригласили жителей и гостей города посетить выставку "1943. В штабах Победы", которая проходит в Новом Манеже.

"Казалось бы, экспонатами выставки являются неброские документы с размытыми чернилами, но в них огромная могучая сила. Здесь также есть большая "стена памяти", куда можно принести фотографии своих родственников-участников войны и разместить их на этой стене", — сказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в пятницу в ходе церемонии открытия экспозиции.

Он напомнил, что впервые выставка проводилась в 2015 году и теперь проходит ежегодно. В 2020 году ее посвятят 1945 году в честь юбилейной годовщины Дня Победы.

"Это выставка, на которую нужно потратить время, посмотреть ее необходимо не на бегу. Тут надо бережно всмотреться в каждый документ. Я считаю, прийти на эту выставку очень важно, к чему я всех и призываю", — сказал Кибовский.

Эта выставка, третья из цикла ежегодных историко-документальных выставок РГАСПИ "В штабах Победы", посвящена теме государственного управления в годы Великой Отечественной войны. Она охватывает период с января по декабрь 1943 года.

В экспозицию включено более 500 документов об основных событиях переломного 1943 года в Великой Отечественной войне.

Среди документов, представленных на выставке, распоряжения и постановления Государственного комитета обороны СССР, Политбюро ЦК ВКП(б), Совета народных комиссаров СССР, указы президиума Верховного совета СССР, докладные записки партизанского движения и другие документы с автографами и резолюциями в том числе Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова.

Представленные документы во многом дают ответы на многие вопросы о производстве различных видов вооружений и боеприпасов, о вкладе деятелей науки и искусства в общее дело борьбы с фашизмом, об изменениях государственно-церковных отношений и восстановлении патриаршества. Также из документов можно узнать о немецких концентрационных лагерях.

Помимо архивных документов на выставке представлены более 400 музейных предметов. Среди них личные вещи Сталина, патриарха Московского и всея Руси Сергия, советского военачальника Василия Чуйкова или оружие периода Отечественной войны, личные вещи партизан и трофеи. Также здесь воссозданы интерьеры кабинета Сталина в Кремле, зала заседаний Тегеранской конференции, кабинета военного конструктора.

Особенностью данного выставочного проекта является интерактивный модуль с фотографиями участников Великой Отечественной войны – "Штаб памяти". Все желающие могут принести фотографии своих родственников-фронтовиков и разместить их на стене памяти.