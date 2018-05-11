Российские вузы хотят перейти на новую систему оценки качества образования

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ассоциация ведущих университетов и Ассоциация "Глобальные университеты" предложили Минобрнауки уйти от нынешней системы госаккредитации вузов и провести в РФ эксперимент по внедрению новой модели оценки качества высшего образования, заявили журналистам ректоры НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и СПбГУ Николай Кропачев.

С их точки зрения, система госаккредитации в том виде, в котором она существует сегодня, не просто не способствует улучшению качества образования, но тормозит развитие отечественной высшей школы.

"В ходе государственной аккредитации проверяется не качество образования, а технические условия реализации образовательного процесса. Это прежде всего кадровые, финансовые и материально-технические аспекты работы вуза, а также ее соответствие требованиям нормативных документов. Содержательные аспекты образовательного процесса, качество подготовки студентов и выпускников остаются за ее рамками", — заявил Кузьминов.

По его словам, система лишь фиксирует формальные недостатки: "например, что лекцию прочитал ассистент, хотя не имеет на это права, или что в программу не включены обязательные лабораторные работы".

"В результате она сдерживает внедрение в вузах инноваций, в том числе применение онлайн-курсов, открытие сетевых образовательных программ, развитие проектной деятельности. Подготовка к аккредитации требует огромной бумажной работы, например, для аккредитации одной бакалаврской программы было подготовлено 212 документов на 2831 листах", — подчеркнул ректор.

Две ассоциации предложили создать новую систему с опорой на международный опыт. Она, во-первых, предполагает отказ от избыточной документарной оценки. Во-вторых, предлагается уйти от проверок экспертами Рособрнадзора: в качестве проверяющих будут выступать профессиональные ассоциации, федеральные учебно-методические объединения, профильные советы. Все они будут уполномочены Рособрнадзором.

Кроме того, к контролю предлагается привлечь представителей работодателей, в частности, Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям.

В качестве ориентира также выступает "переход от бинарной к градуированной оценке качества высшего образования". Это, по мнению ассоциаций, поможет учитывать разную степень, в которой вузы выполняют требования по части научной и образовательной деятельности.

Кроме того, ассоциации предлагают учитывать целый ряд показателей: например, качество приема, научной и проектной работы (публикации, цитируемость), качество кадров, оценка среднего заработка выпускников.

"Ассоциации "Глобальные университеты" и ассоциация ведущих университетов обращаются к Минобрнауки России с предложением провести эксперимент по переходу к новой системе оценки качества высшего образования", — заключил ректор НИУ ВШЭ.

Как подчеркнул присутствовавший на встрече ассоциаций помощник президента России, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко, ждать, что новую систему разработает Рособрнадзор, не нужно. Ответственность за разработку новой модели нужно взять самим вузам.

В свою очередь Кропачев заявил, что с предложениями о переходе надо обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.