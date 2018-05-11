Выписанный из больницы Керимов вернется во Францию без нарушений срока

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сенатор Сулейман Керимов выписан из больницы и планирует вернуться во Францию точно в срок, установленный французским судом, сообщил РИА Новости помощник сенатора Алексей Красовский.

С ноября прошлого года Керимов находится под следствием во Франции по обвинению в налоговых нарушениях, но время от времени следствие отпускает его в Россию.

"Самочувствие у него в настоящее время нормальное, он выписан и вернётся во Францию в точном соответствии со сроком, определенным французским судом", — сказал он.

Красовский подчеркнул, что Керимов никогда не нарушал сроков поездок в Россию, определённых судом.

"Задержек с возвращением (во Францию) у него не было и не будет", — заявил он.