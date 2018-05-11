МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Перечень товаров и услуг для обеспечения жизнедеятельности жителей арктических и северных районов, предусматривающий ограниченные сроки завоза грузов, могут пополнить жизненно важными лекарствами и услугами по их доставке, следует из законопроекта, поступившего в пятницу в базу данных нижней палаты российского парламента.

Законопроект внесло Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время установлен определенный перечень товаров и услуг для обеспечения жизнедеятельности жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, согласно которому сроки доставки таких товаров ограничены. Закупки товаров осуществляют органы исполнительной власти регионов. Однако из-за недостаточности оборотных средств аптечные организации северных районов испытывают трудности в закупке лекарств в необходимом объеме и ассортименте, так как существующая предельная розничная надбавка на эти препараты не покрывает расходов аптек на доставку.

"Особенно остро стоит вопрос о доставке лекарственных препаратов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты арктических и северных районов в период бездорожья. Иногда неполучение своевременного рационального лечения из-за отсутствия необходимых лекарств ведёт к более существенным затратам на лечение в виде санитарного рейса", — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается включить в данный перечень жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также услуги, связанные с их поставками.