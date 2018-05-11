ПФР увеличит расходы на пенсии почти на сто миллиардов рублей

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В этом году расходы Пенсионного фонда составят 7,35 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе ПФР.

Так, расходы фонда на выплату пенсий увеличатся почти на 99 миллиардов рублей, а общие затраты на пенсионное обеспечение — на 371 миллиард рублей.

Соответствующие поправки внесли в правительство. Они также предусматривают сокращение трансфертов из федерального бюджета на 68,3 миллиарда рублей.

При этом бюджет Пенсионного фонда на 2018 год сформируют с учетом переходящих остатков с прошлого года, которые составили 234,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Минфин предложил уменьшить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение на 51,5 миллиарда рублей, это следует из проекта поправок в бюджет на 2018 год.