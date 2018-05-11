Зюганов открыл конференцию к 200-летию со дня рождения Маркса

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Участниками международной научно-практической конференции "Капитал" Карла Маркса и его влияние на развитие мира" стали гости из 38 стран почти со всех континентов, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на открытии конференции.

Форум продлится по 12 мая.

"На сегодняшнюю нашу конференцию прибыли участники из 38 стран мира практически со всех континентов. Российскую Федерацию представляют видные ученые-обществоведы, 32 доктора (наук), 16 кандидатов наук, писатели, публицисты. Представлены все научные школы", — сказал Зюганов.

Среди участников конференции — представители Китая, Кубы, Латвии, Украины, Вьетнама, Сирии, Танзании, Финляндии, Азербайджана, Абхазии, Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Греции, Грузии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Киргизии, Непала, Португалии, Никарагуа, Намибии, Молдавии, Анголы, Мозамбика, Лаоса, Южно-Африканской республики.

Открывая конференцию, Зюганов заявил, что в настоящее время "капиталистическое порабощение не только не исчезло, но и еще более усилилось". "Острейшие социально-экономические конфликты, нарастание межнациональной напряженности, кровавый международный терроризм, наконец, прямая угроза глобальной войны ясно говорят о том, что нет и не может быть никакого равноправного партнерства и гармонии в рамках нынешнего миропорядка", — считает лидер КПРФ.