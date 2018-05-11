Сергей Шакуров сравнил участницу "Ты супер!" с героем фильма Спилберга

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Актер и ведущий проекта "Жди меня" Сергей Шакуров посетил первый полуфинал вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

Шакуров поднялся на сцену, чтобы поддержать 14-летнюю Диану Анкудинову из Тольятти. Она занимается вокалом с самого раннего детства, а также ходит в театральную студию и обучается художественному слову. В интернете видео с выступлениями Анкудиновой собрали более 15 миллионов просмотров.

© Фото : PR НТВ Диана Анкудинова на конкурсе "Ты супер!" © Фото : PR НТВ Диана Анкудинова на конкурсе "Ты супер!"

"Диана, ты чудо! Я согласен с Виктором Дробышем — у тебя действительно очень глубокий и мощный внутренний мир. Ты помнишь фильм Спилберга "Инопланетянин"? Там мальчик, удирая от преследователей на велосипеде, поднимается к звёздам не из-за физических усилий, а благодаря силе духа! Я желаю и тебе подняться в небеса! Береги себя, никого не слушай, живи своей жизнью!" — сказал Шакуров.

Встречу Сергея Шакурова и Дианы Анкудиновой зрители проекта "Ты супер!" смогут увидеть в 20:00 в субботу на телеканале НТВ.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.