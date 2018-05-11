По программе отдыха "Московская смена" отдохнут почти семь тысяч детей

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Почти 7 тысяч детей в возрасте от 7 до 14 лет станут участниками программы городского летнего отдыха "Московская смена" летом 2018 года, сообщили в пятницу в столичном департаменте социальной защиты населения.

"В 2018 году департамент труда и социальной защиты населения города Москвы планирует реализацию программы городского детского отдыха "Московская смена – 2018" на базе 87 организаций, с охватом 6993 ребенка за три смены летнего отдыха", — говорится в сообщении департамента на официальной странице в Facebook.

Программа отдыха традиционно будет поделена на три смены: первая смена начнется 1 июня и продлится до 29 июня, вторая смена – со 2 июля – 30 июля, третья смена – с 1 августа по 28 августа.

Как уточнялось ранее, программа будет реализована на базе 132 школы, 28 спортшкол и 87 социальных учреждений. Ребенок сможет посетить интересные ему занятия, например, занятия спортом, уроки профориентации и различные творческие мастер-классы.

Тематика летних смен также будет отличаться. Так, тема отдыха в июне "От прошлого к будущему!" будет посвящена Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби. В ходе программы запланировано проведение интеллектуальных турниров, соревнований по Лего-конструированию. Тема июля — "Вперед к рекордам!" предусматривает реализацию спортивно-оздоровительных мероприятий, а также мероприятий, приуроченных к Десятилетию детства и Году футбола в России. В августе ведущей темой станет — "Спешите делать добро!", в рамках которой пройдут мероприятия, посвященные Году волонтера и добровольца.