В Москве от укусов клещей за неделю пострадали почти две тысячи человек

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Почти 2 тысячи человек обратились в столичные медорганизации из-за укусов клещей на этой неделе, сообщили журналистам в правлении Роспотребнадзора по Москве.

"По данным оперативного мониторинга на 19 неделе 2018 года (7 мая — 13 мая — ред.), в медицинские организации города Москвы по поводу укусов клещей обратилось 1969 человек", — сообщили в ведомстве, отметив, что это соответствует данным многолетних наблюдений.

"С начала сезона активности клещей в 2018 году в Москве зарегистрировано 8 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), присасывание клещей произошло на территориях Московской и Владимирской областей, республик Мордовия и Дагестан. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано", — отметили в ведомстве.

Присасывание клещей происходило не только на территориях Московской области и других регионов России, но и в Австрии, Белоруссии, Германии, Литве, Польше, Украине, Чехии, Швейцарии.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки.

"В текущем сезоне против клещевого вирусного энцефалита привито 14 648 человек, из них – 4431 ребенок, за аналогичный период 2017 года – 8291 и 2430 соответственно", — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также рассказали, что в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора исследовано 2195 клещей, доставленных населением и собранных сотрудниками ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в процессе эпидемиологических наблюдений.

В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Графский пер., 4 корп.2, 3) открыт пункт по приему и исследованию клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что с 15 марта 2018 года проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей. Организовано проведение акарицидных обработок в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных организациях, зонах отдыха и городских кладбищах. "С начала сезона активности клещей в 2018 году в Москве обработано более 374 га территорий, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2017 году — 282 га)", — заявили в надзорном ведомстве.

В период с 1 по 15 мая Управлением Роспотребнадзора по Москве организована работа горячей линии по консультированию граждан по профилактике клещевого вирусного энцефалита.