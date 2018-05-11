Парад поездов пройдет на Кольцевой линии московского метро в выходные

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Парад поездов состоится на Кольцевой линии московского метрополитена 12 и 13 мая в честь 83-летия со дня открытия метро, пассажиры смогут увидеть и прокатиться как в современных, так и в воссозданных ретровагонах, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В выходные московский метрополитен в честь своего 83-летия проведет на Кольцевой линии парад поездов. Уже четвертый год подряд пассажиры смогут увидеть и даже прокатиться на всех типах вагонов, которые в настоящее время используются в московском метро", — рассказал Ликсутов РИА Новости.

По словам главы департамента, парад поездов начнется 12 мая в 05.30 утра на станции "Октябрьская" Кольцевой линии, откроет торжественное мероприятие именной ретропоезд "Сокольники".

"В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего "линкруст", — пояснил заммэра.

Он добавил, что парад будет длиться всю субботу и до 20 часов воскресенья.