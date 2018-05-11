Прощание с режиссером Эрнестом Ясаном пройдет 14 мая в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Прощание с режиссером Эрнестом Ясаном, который скончался в больнице в Санкт- Петербурге на 83-м году жизни, пройдет в понедельник, 14 мая, сообщает киностудия "Ленфильм".

"Прощание с Эрнестом Викторовичем состоится в Четвертом павильоне киностудии "Ленфильм" 14 мая в 12.00. Вход в павильон между домами 10 и 12 на Каменноостровском проспекте", — говорится в сообщении.

Как уточняет "Ленфильм", Ясан скончался 9 мая после тяжелых травм, полученных в результате автомобильной аварии.

Ясан снял 14 художественных лент, в числе которых "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", сериалы "Агент национальной безопасности", "Крот".