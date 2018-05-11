Юрист Telegram пояснил, почему не заплатил госпошлину

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Юрист Telegram Павел Чиков объяснил, почему подал на решение о немедленной блокировке мессенджера частную, а не апелляционную жалобу, и не заплатил госпошлину.

Ранее в пресс-службе Таганского суда Москвы РИА Новости пояснили, что оставили частную жалобу на решение о немедленной блокировке мессенджера без движения, так как, в соответствии с законодательством, защите надо подать апелляционную жалобу.

"Группа правовой защиты Telegram решила разъяснить суду положения законодательства. Telegram в течение 10 дней после решения о блокировке подал частную жалобу на обеспечительные меры", — написал он в своем Telegram-канале.

Адвокат ссылается на часть 3 статьи 212 ГПК РФ, согласно которой "на определение суда о немедленном исполнении решения суда может быть подана частная жалоба".

Согласно пункту 7 статьи 333.36 НК РФ, "от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым… в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации… освобождаются: организации и физические лица — при подаче в суд: частных жалоб на определения суда, в том числе об обеспечении иска".

Апелляционная же жалоба на решение о блокировке, о которой говорили в пресс-службе суда, "будет подана в установленный срок", заключил Чиков.