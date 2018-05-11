Сергей Миронов взял на контроль очистку Суздальских озер в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что взял на депутатский контроль ситуацию с очисткой и освобождением от незаконной застройки Суздальских озер на северо-западе Петербурга.

Миронов в Петербурге в пятницу утром встретился с местными жителями и чиновниками, чтобы обсудить проблему экологического состояния Суздальских озер. В преддверии пляжного сезона и проведения в городе игр чемпионата мира по футболу петербуржцы требуют ускорить принятие и исполнение решений по изучению состояния вод озера, его очистке и благоустройству прибрежной зоны для рекреационных целей.

"Я беру под свой депутатский контроль ситуацию с очисткой Суздальских озер, с ликвидацией незаконных заборов, которые препятствуют проходу вокруг озер и к пляжам. Нужно серьезно работать над тем, чтобы эти озера, которые являются жемчужиной здесь, на севере Петербурга, чтобы они были чистыми, чтобы они радовали людей, чтобы они не несли угрозу населению и уж тем более, чтобы люди могли беспрепятственно ходить и пользоваться этими озерами", — сказал Миронов журналистам.

Политик сообщил, что в марте сделал депутатский запрос и Росприроднадзор ответил, что по химическому составу на 100% все пробы показали непригодность Суздальских озер для купания.

Суздальские озёра расположены на севере Санкт-Петербурга, получили своё название от Суздальской Слободы (1-го Парголова), в которой жили переселенцы из окрестностей Суздальского уезда Владимирской губернии, привезённые для обустройства обширных имений Шуваловых. Большое Нижнее Суздальское озеро — самое крупное из трёх озёр, имеет почти 2 км в длину и 600 м в ширину. С севера в него впадает река Старожиловка, а на западе из него вытекает река Каменка.