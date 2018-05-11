Источник сообщил о ликвидации ФАНО

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано, его функции перейдут новому министерству науки, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Структура ФАНО должна быть ликвидирована, принято такое решение", — сказал собеседник агентства.
Он также подтвердил, что Минобрнауки будет разделено на министерство образования и министерство науки. Именно последнему, по его словам, перейдут функции ФАНО после его ликвидации.
Научные институты были переданы под управление ФАНО. Руководство РАН ранее неоднократно называло попытки ФАНО вмешиваться в управление исследованиями одной из главных проблем, возникших в ходе реформы Академии, и предлагало законодательно закрепить разделение полномочий между двумя этими организациями по правилу "двух ключей".