Минфин предложил уменьшить расходы на пенсии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минфин предложил уменьшить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, расходы по разделу "Социальная политика" в целом уменьшатся на 52,93 миллиарда рублей. В том числе предлагается на 51,5 миллиарда урезать пенсионное обеспечение.

Что касается социального обеспечения, то здесь Минфин предлагает сократить расходы на 5,9 миллиарда рублей. В частности, на господдержку инвалидам выделят на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом периоде.

Другие поправки

При этом на 20,3 миллиарда рублей вырастут расходы на поддержку силовых структур, обеспечивающих национальную безопасность.

Также увеличатся траты на систему исполнения наказаний — на нее выделят 4,6 миллиарда рублей.

На 2,3 миллиарда больше потратят на армию, на 5,3 миллиарда — на поддержку экономики и на 3,4 миллиарда — на образование.

Всего на армию и силовиков правительство планирует выделить около пяти триллионов рублей.