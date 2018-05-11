В России снизились цены на мобильную связь, показало исследование

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских сотовых операторов с августа прошлого года снизилась на четыре процента и сейчас составляет 258,3 рубля, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.

В расчетах учитывались наиболее доступные пакетные тарифы для предоплатной системы расчетов, включающие как минимум гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Tele2, а в Крыму — Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл".

Снижение цен аналитики связывают с внедрением тарифов-конструкторов. Они отмечают, что если раньше на индекс доступности связи значительно влиял уровень дохода в региона, то теперь тарифы действительно серьезно изменились во всех регионах и у всех операторов.

"Весной 2018 года абонентам практически всех операторов стали доступны новые тарифы-конструкторы, что позволило значительно оптимизировать расходы на услуги связи", — прокомментировал руководитель Content Review Сергей Половников.

Наиболее доступной связь оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской и Магаданской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. Жителям Ингушетии, Дагестана, Чечни, Брянской области и Кабардино-Балкарии приходится тратить на услуги операторов больше всех.