Время посещений Московского Кремля продлили на летний сезон

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Время посещений Московского Кремля для жителей и гостей столицы продлили с 15 мая по 30 сентября в связи с началом летнего туристического сезона, сообщает пресс-служба федеральной службы охраны РФ.

"В связи с началом летнего туристического сезона, в период с 15 мая по 30 сентября 2018 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 9.30 до 17.00, пребывание посетителей на его территории станет возможным до 18.00", — говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений.