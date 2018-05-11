РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Всего 6% россиян поддерживают повышение пенсионного возраста, показал опрос

08:3011.05.2018
(обновлено: 08:41 11.05.2018)
013904
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРабота отделения Пенсионного фонда. Архивное фотоРабота отделения Пенсионного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За снижение пенсионного возраста в России выступают 35% работников, 53% считают существующую планку оптимальной, сообщили РИА Новости в службе исследований HeadHunter. Согласно опросу, в котором приняли участие почти восемь тысяч человек, повысить пенсионный возраст на благо экономики России согласны только 6% респондентов.

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на пресс-конференции по итогам выборов в Государственную Думу РФ
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
"Справедливая Россия" проголосует против повышения пенсионного возраста
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

Служба исследований HeadHunter опросила 7 тысяч 872 российских работника о том, как, по их мнению, можно увеличить совокупное значение валового внутреннего продукта (ВВП) в России. В числе возможных средств респондентам предложили корректировку пенсионного возраста, отпуска по беременности и родам, трудовую иммиграцию, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.

Снизить, нельзя повышать

Нынешние значения пенсионного возраста для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно, 53% респондентов посчитали такие условия оптимальными, в то время как 35% отметили, что пенсионный возраст нужно снизить. Повысить пенсионный возраст предложили только 6% респондентов, еще 6% затруднились ответить.

В среднем респонденты, отметившие необходимость повышения пенсионного возраста, в качестве оптимальной указали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Те из опрошенных, кто выбрал снижение, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

Женщина на почтамте. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Эксперты рассказали, на сколько могут повысить пенсионный возраст
Наибольшая доля респондентов, отметивших необходимость снижения пенсионного возраста, оказалась среди работников в возрасте от 18 до 25 лет – 51%. В то же время среди респондентов старше 45 лет за снижение пенсионного возраста высказались только 17%, в этой возрастной группе 71% считает существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.

Чаще всего о повышении пенсионного возраста высказывались респонденты из Тюменской и Тверской областей, а также из Красноярского края – 12%, 11% и 10% соответственно. В Москве необходимость повышения отметили 9% опрошенных.

Трудовая иммиграция и квоты

Поддержали льготные условия для трудоустройства иммигрантов только 8% респондентов. В целом отрицательное отношение к иммиграции выразили 24% опрошенных, объяснив это тем, что количество иммигрантов скорее вредит экономике. При этом 36% респондентов поддерживают целевую иммиграцию только дефицитных высококвалифицированных специалистов.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Путин обозначил программу развития России до 2024 года
Наибольшими долям респондентов, отрицательно относящихся к целевой иммиграции, представлены профессиональные области – "Высший менеджмент", "Строительство", "Автомобильный бизнес" и "Безопасность" – 31%. В опросе речь шла исключительно о целевой (легальной) иммиграции, которая предполагает соблюдение законодательства и не предусматривает труд иммигрантов в теневой экономике.

Большинство респондентов отметили молодежь как группу населения, рост занятости в которой мог бы оказать наибольшее влияние на благосостояние страны — 67%. Еще 12% посчитали, что увеличение количества занятого населения среди женщин могло бы сказаться на росте экономики положительнее. При этом только 10% опрошенных заявили, что благоприятно повлиял бы на рост ВВП труд большего числа пенсионеров.

Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Медведев вновь стал премьер-министром
Касательно квотирования (резервирования) рабочих мест для студентов в частных компаниях с целью помощи в прохождении производственной практики и приобретения трудовых навыков – 81% респондентов высказался положительно.

Среди социально незащищенных групп населения, по мнению респондентов, в обязательном порядке нужно квотировать рабочие места для соискателей, потерявших место проживания по причине ЧП – 48%, выпускников детских домов – 45% и матерей, самостоятельно воспитывающих детей – также 45%. Наименее прочих респонденты поддержали квотирование мест для соискателей, освободившихся из мест заключения – 14%, имеющих серьезные заболевания – 13% и имеющих награду почетного донора – 7%.

Также респондентам предложили высказаться о пересмотре сроков отпуска по беременности и родам (в данный момент это 20 недель) – 54% сочли нынешние значения оптимальными, 26% — предложили его увеличить и только 6% опрошенных отметили, что срок отпуска необходимо сократить.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена