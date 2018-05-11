МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За снижение пенсионного возраста в России выступают 35% работников, 53% считают существующую планку оптимальной, сообщили РИА Новости в службе исследований HeadHunter. Согласно опросу, в котором приняли участие почти восемь тысяч человек, повысить пенсионный возраст на благо экономики России согласны только 6% респондентов.
Служба исследований HeadHunter опросила 7 тысяч 872 российских работника о том, как, по их мнению, можно увеличить совокупное значение валового внутреннего продукта (ВВП) в России. В числе возможных средств респондентам предложили корректировку пенсионного возраста, отпуска по беременности и родам, трудовую иммиграцию, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.
Снизить, нельзя повышать
Нынешние значения пенсионного возраста для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно, 53% респондентов посчитали такие условия оптимальными, в то время как 35% отметили, что пенсионный возраст нужно снизить. Повысить пенсионный возраст предложили только 6% респондентов, столько же затруднились ответить.
Наибольшая доля респондентов, отметивших необходимость снижения пенсионного возраста, оказалась среди работников в возрасте от 18 до 25 лет — 51%. В то же время среди респондентов старше 45 лет за снижение пенсионного возраста высказались только 17%, в этой возрастной группе 71% считает существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.
Чаще всего о повышении пенсионного возраста высказывались респонденты из Тюменской и Тверской областей, а также из Красноярского края — 12%, 11% и 10% соответственно. В Москве необходимость повышения отметили 9% опрошенных.
Трудовая иммиграция и квоты
Поддержали льготные условия для трудоустройства иммигрантов только 8% респондентов. В целом отрицательное отношение к иммиграции выразили 24% опрошенных, объяснив это тем, что количество иммигрантов скорее вредит экономике. При этом 36% респондентов поддерживают целевую иммиграцию только дефицитных высококвалифицированных специалистов.
Большинство респондентов отметили молодежь как группу населения, рост занятости в которой мог бы оказать наибольшее влияние на благосостояние страны — 67%. Еще 12% посчитали, что увеличение количества занятого населения среди женщин могло бы более положительно сказаться на росте экономики. При этом только 10% опрошенных заявили, что благоприятно повлиял бы на рост ВВП труд большего числа пенсионеров.
Касательно квотирования (резервирования) рабочих мест для студентов в частных компаниях с целью помощи в прохождении производственной практики и приобретения трудовых навыков высказался положительно 81% респондентов.
Также респондентам предложили высказаться о пересмотре сроков отпуска по беременности и родам (в данный момент это 20 недель). 54% сочли нынешние значения оптимальными, 26% — предложили его увеличить и только 6% опрошенных отметили, что срок отпуска необходимо сократить.