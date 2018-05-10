Востриков заявил, что не получал выплат от собственника "Зимней вишни"

Следы пожара на фасаде торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово. Архивное фото

Следы пожара на фасаде торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово. Архивное фото

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" троих детей, жену и сестру, заявил, что не получал от совладельцев ТЦ обещанных ими выплат, все средства пришли из резервного фонда, власти в свою очередь утверждают, что деньги собственника здания были перечислены семьям погибших.

Ранее совладелец сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов сообщил РИА Новости, что компания "Кондитерус ком" приняла решение о выплате по 3 миллиона рублей на каждого погибшего при пожаре. Также, по словам Штенгелова, компания готова взять на себя всестороннюю реабилитацию пострадавших в этой трагедии.

"От Штенгелова не было выплат, все из резервного фонда", — сказал Востриков журналистам в Москве.

В департаменте социальной защиты населения Кемеровской области РИА Новости сообщили, что средства собственника ТЦ были перечислены семьям погибших.

"Денежные средства перечислены из федерального и областного бюджетов в отношении 60 погибших и 48 пострадавших. Семьи погибших на пожаре получили (за каждого погибшего человека): по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, по 1 миллиону из резервного фонда Коллегии администрации Кемеровской области, по 3 миллиона рублей от собственника торгового центра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на 10 мая завершены выплаты членам семей погибших, продолжаются выплаты пострадавшим. На сегодняшний день всего выплачено из всех источников 320 миллионов рублей

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.