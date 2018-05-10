Ректор МГУ сообщил о разработке программы "Вернадский" для российских вузов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий сообщил о разработке специальной программы "Вернадский", которая поможет выровнять качество высшего образования в разных регионах РФ.

Он отметил, что один из вызовов, которые стоят перед российскими университетами, — это неоднородность образовательного пространства. По его словам, качество высшего образования во всех регионах разное, и это представляет собой проблему.

"Как сделать стандарты одинаковыми? Чтобы не было ситуации, когда есть один-два центра. Как укрепить единое образовательное пространство? Конечно, это мобильность. Сильные университеты должны подтянуть сотрудничество с университетами, которые мы называем региональными. Я выдвинул программу, назвал ее "Вернадский". Я думаю, что она будет развиваться", — рассказал ректор на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Подробностей он не сообщил, но сказал, что смысл программы состоит в том, что ведущие вузы будут устанавливать связь с региональными по тем направлениям, которые считаются наиболее продвинутыми. Так, будут организовываться совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.