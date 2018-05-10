Ректор МГУ пообещал, что фан-зона около университета не доставит неудобств

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Территория МГУ имени Ломоносова будет недоступна для футбольных болельщиков во время чемпионата, заявил ректор университета Виктор Садовничий.

"Сами болельщики будут находиться на Воробьевых горах, но вся территория МГУ — от Ломоносовского проспекта, вдоль Вернадского, Мичуринского до Университетского — весь этот квадрат будет закрыт для болельщиков. Но университет будет работать в обычном режиме", — заявил он.

Ректор пообещал, что никаких неудобств фан-зона студентам не создаст.

"Тех, кого что-то может побеспокоить, мы их предлагаем поселить в новом общежитии на Мичуринском. Мы никого при этом не выселяем. Будет шумозащитная стена, она положена на таких мероприятиях", — отметил ректор.

"Можно занимать позицию "не хочу", но, честно говоря, для страны это важно", — подчеркнул он.

Ранее Садовничий заявил РИА Новости, что информация о том, что выпускники университета в этом году из-за открытия фан-зоны, вопреки традиции, не будут получать дипломы с отличием в главном здании МГУ, является слухами.

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович ранее сообщил, что фан-зона разместится рядом с МГУ, а не на территории университета. По его словам, решение согласовано и устраивает все стороны, в том числе студентов.

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин сообщал, что в организации "давно пошли на уступки": вместимость фан-зоны будет сокращена, и все объекты на ее территории будут находиться в управлении властей Москвы, а не МГУ.

Представитель инициативной группы университета Виталий Землянский в свою очередь заявил РИА Новости, что со студентами это решение согласовано не было и они по-прежнему настаивают на переносе фан-зоны на другую площадку.