Общественные организации хотят выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сбор подписей о выдвижении Владимира Путина на Нобелевскую премию мира будет организован ведущими общественными и политическими организациями, сообщил в четверг глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
По мнению Шаманова, олицетворением международного движения "Бессмертный полк" является национальный лидер РФ Владимир Путин, который не первый год участвует в шествии полка.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных журналистов. Около 6 тысяч человек вышли на центральную улицу города с 2 тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.
9 мая 2015 года шествие в Москве по Тверской улице и далее по Красной площади возглавил президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика. По официальным данным, тогда только в столице в акции участвовали более 500 тысяч человек, а общее число по стране превысило 12 миллионов. К акции присоединились Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, Республика Корея, США, Эстония.