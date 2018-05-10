Общественные организации хотят выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сбор подписей о выдвижении Владимира Путина на Нобелевскую премию мира будет организован ведущими общественными и политическими организациями, сообщил в четверг глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Российская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров Орденов славы выступает с инициативой совместно с руководством "Бессмертного полка" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира", — сказал парламентарий на открытии выставки "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк".

По мнению Шаманова, олицетворением международного движения "Бессмертный полк" является национальный лидер РФ Владимир Путин, который не первый год участвует в шествии полка.

Парламентарий добавил, что День Победы навсегда вписан в мировую историю и 9 мая символизирует подвиг многонационального народа в самой кровопролитной войне.

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных журналистов. Около 6 тысяч человек вышли на центральную улицу города с 2 тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

9 мая 2015 года шествие в Москве по Тверской улице и далее по Красной площади возглавил президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика. По официальным данным, тогда только в столице в акции участвовали более 500 тысяч человек, а общее число по стране превысило 12 миллионов. К акции присоединились Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, Республика Корея, США, Эстония.