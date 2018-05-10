РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Москве открылся зал памяти Александра Зиновьева

17:4310.05.2018
01610
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкПисатель Александр Зиновьев. Архивное фотоПисатель Александр Зиновьев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Музейно-образовательное пространство, посвященное памяти всемирно известного писателя, философа, социолога и публициста Александра Зиновьева, впервые открылось в школе номер 2101 на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Русский философ Александр Зиновьев на пресс-конференции. Архивное фото
© REUTERS
"Он увидел дорогу к сверхобществу". Россия вспоминает Александра Зиновьева

Сегодня Зиновьевский клуб "МИА Россия сегодня" представляет собой экспертную площадку, учрежденную МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Детская "Зинотейка" открылась в четверг на базе образовательной площадки школы, расположенной по адресу: Кастанаевская улица дом 29, корпус 1.

"Сегодня исполнилось 12 лет со дня смерти Александра Александровича (Зиновьева — ред.). Мы отмечали это событие как всегда на Новодевичьем кладбище, где он похоронен, и одновременно сегодня эта школа выбрала такой день, чтобы печаль сопровождалась такой радостью", — поделилась с РИА Новости жена и соратник Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент международного общества "Россия — Германия" Ольга Зиновьева.

Как рассказала Зиновева, создание такой "Зинотейки" было исключительно общественной инициативой.

"Эта инициатива созрела здесь, в родительском комитете, среди детей, среди попечительского совета, где тоже разные люди. Это говорит о том, что время Зиновьева пришло", — отметила Зиновьева.

Как рассказал член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", заместитель руководителя Биографического института А. Зиновьева Алексей Блинов, мемориальный зал, открытый в четверг, и его оформление призваны раскрыть личность писателя.

"На одной стене представлено "древо знаний", где представлены все обложки его книг, которые выходили в мире, на другой — коллаж с биографией Зиновьева", — рассказал Блинов РИА Новости.

Он добавил, что "Зинотейка" еще будет пополняться: на площадке развесят 20 постеров, на которых будет представлена полная инфографика о жизни мыслителя.

Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Александр Зиновьев и реальность планируемой истории
"Вдоль зала вы видите жалюзи с его картиной в эмиграции. Это была личная драма, соответственно, эти жестяные кони, несущиеся к обрыву, — это метафора на эмиграцию — великую русскую драму 20-го века", — пояснил Блинов.

В свою очередь, директор школы 2101 Дмитрий Модель пояснил, что на базе этой "Зинотейки" будет создан детский "Зиновьевский клуб".

"Это открытое образовательное пространство, с одной стороны выполняющее музейные функции, посвященные великому мыслителю Александру Зиновьеву, а с другой стороны — это место для дискуссии. Здесь оборудованы открытые классные пространства, где дети могут располагаться. Это будет уникальное место. Есть взрослый "Зиновьевский клуб", это будет детский клуб на базе данной "Зинотейки", — рассказал Модель.

Александр Зиновьев скончался 10 мая 2006 года в Москве на 84-м году жизни. Двадцать лет своей жизни, начиная с 1978 года, он провел в эмиграции, в Мюнхене, где занимался научной и писательской деятельностью. В 1999 году философ вернулся в Россию, читал курс лекций на философском факультете МГУ имени Ломоносова. Автор книг "Зияющие высоты", "Светлое будущее", "Гомо советикус", "В преддверии рая", "Пара беллум", "Катастройка", "Без иллюзий", "Смута", "Запад", "Гибель русского коммунизма", "Глобальный человейник".

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена