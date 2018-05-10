В Москве открылся зал памяти Александра Зиновьева

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Музейно-образовательное пространство, посвященное памяти всемирно известного писателя, философа, социолога и публициста Александра Зиновьева, впервые открылось в школе номер 2101 на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня Зиновьевский клуб "МИА Россия сегодня" представляет собой экспертную площадку, учрежденную МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Детская "Зинотейка" открылась в четверг на базе образовательной площадки школы, расположенной по адресу: Кастанаевская улица дом 29, корпус 1.

"Сегодня исполнилось 12 лет со дня смерти Александра Александровича (Зиновьева — ред.). Мы отмечали это событие как всегда на Новодевичьем кладбище, где он похоронен, и одновременно сегодня эта школа выбрала такой день, чтобы печаль сопровождалась такой радостью", — поделилась с РИА Новости жена и соратник Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент международного общества "Россия — Германия" Ольга Зиновьева.

Как рассказала Зиновева, создание такой "Зинотейки" было исключительно общественной инициативой.

"Эта инициатива созрела здесь, в родительском комитете, среди детей, среди попечительского совета, где тоже разные люди. Это говорит о том, что время Зиновьева пришло", — отметила Зиновьева.

Как рассказал член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", заместитель руководителя Биографического института А. Зиновьева Алексей Блинов, мемориальный зал, открытый в четверг, и его оформление призваны раскрыть личность писателя.

"На одной стене представлено "древо знаний", где представлены все обложки его книг, которые выходили в мире, на другой — коллаж с биографией Зиновьева", — рассказал Блинов РИА Новости.

Он добавил, что "Зинотейка" еще будет пополняться: на площадке развесят 20 постеров, на которых будет представлена полная инфографика о жизни мыслителя.

"Вдоль зала вы видите жалюзи с его картиной в эмиграции. Это была личная драма, соответственно, эти жестяные кони, несущиеся к обрыву, — это метафора на эмиграцию — великую русскую драму 20-го века", — пояснил Блинов.

В свою очередь, директор школы 2101 Дмитрий Модель пояснил, что на базе этой "Зинотейки" будет создан детский "Зиновьевский клуб".

"Это открытое образовательное пространство, с одной стороны выполняющее музейные функции, посвященные великому мыслителю Александру Зиновьеву, а с другой стороны — это место для дискуссии. Здесь оборудованы открытые классные пространства, где дети могут располагаться. Это будет уникальное место. Есть взрослый "Зиновьевский клуб", это будет детский клуб на базе данной "Зинотейки", — рассказал Модель.

Александр Зиновьев скончался 10 мая 2006 года в Москве на 84-м году жизни. Двадцать лет своей жизни, начиная с 1978 года, он провел в эмиграции, в Мюнхене, где занимался научной и писательской деятельностью. В 1999 году философ вернулся в Россию, читал курс лекций на философском факультете МГУ имени Ломоносова. Автор книг "Зияющие высоты", "Светлое будущее", "Гомо советикус", "В преддверии рая", "Пара беллум", "Катастройка", "Без иллюзий", "Смута", "Запад", "Гибель русского коммунизма", "Глобальный человейник".