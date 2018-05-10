Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Российские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фото

Российские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фото

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Антивирусная компания "Доктор Веб" предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества, при котором несуществующие компании предлагают заплатить небольшой взнос для получения неких "социальных компенсаций".

Злоумышленники рассылают спам, сообщая о возможности получить возмещение за переплату коммунальных, страховых либо медицинских услуг. Потенциальной жертве предлагается зайти на сайт и ввести в специальную форму свои данные, чтобы узнать о доступных выплатах. Вне зависимости от введенной информации сайт попросит заплатить денежный взнос за использование портала.

Мошеннические сайты создаются по одному шаблону и принадлежат разным несуществующим организациям.

"Доктор Веб" призвал пользователей не доверять сомнительным ресурсам, предлагающим легким путем получить деньги. В компании также посоветовали с осторожностью переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев.