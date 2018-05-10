Проект RT #1917LIVE завоевал премию Digiday Content Marketing Awards

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Проект RT #1917LIVE одержал победу в категории "Самое оригинальное использование Twitter" премии в области маркетинга Digiday Content Marketing Awards.
Посвященный 100-летию революции в России и воссоздающий в Twitter события тех дней "в режиме реального времени" проект российского телеканала обошел маркетинговые кампании американского медиаконгломерата Viacom и американской автомобильной ассоциации NASCAR.
В рамках #1917LIVE десятки аккаунтов публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат.
Проект завоевал уже 20 международных и российских премий, среди которых — высшая награда престижной премии Adweek ARC Awards, второе место на Red Apple и победа в номинации "Цифровой спецпроект" телевизионного конкурса New York Festivals.
Digiday Content Marketing Awards — международная премия в сфере цифрового видеоконтента и маркетинга. В жюри премии входят представители крупнейших международных брендов — American Express, Ford, Reebok, IBM, Maybelline, Calvin Klein и др.