В Общественной палате предложили "национализировать" свалки

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Решение проблемы твёрдых бытовых отходов в России необходимо начинать с создания единого федерального оператора, который бы управлял этими потоками, стране необходима "национализация" мусора, заявил журналистам в четверг секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Нужно системное решение этой проблемы. Начинать надо с создания большого мощного федерального оператора по управлению потоком мусора в стране… Нужна, как бы это ни звучало радикально, национализация мусорных полигонов", — заявил Фадеев.

По мнению секретаря ОП РФ, федеральный оператор должен взаимодействовать с частными компаниями, "фактически, создавая стратегию и распределяя те или иные заказы".

Фадеев добавил, что сегодня проблема твёрдых отходов является острейшей.

"В одном только Подмосковье примерно 12 очагов социальной напряжённости. Там, где большие мусорные полигоны, там социальная напряженность. Люди не хотят полигонов. Там, где планируют строительство мусоросжигательных заводов, люди не хотят строительства таких заводов. Идут разговоры о том, чтобы вывозить московский мусор в соседние регионы — люди в соседних регионах этого не хотят", — добавил он.

Фадеев считает, что нынешние потоки мусора нельзя больше закапывать ни в "Подмосковные земли", ни в земли регионов.

"Сортировка мусора даст половину вторсырья — пластик, металлы, стекло… другую половину нужно будет обрабатывать, часть сжигать, часть, по-видимому, вывозить в другие регионы, в малонаселенные места. Подключать железные дороги. Для этого нужно создавать специальные терминалы, вагоны. Здесь будет серьёзный заказ для промышленности. Только так можно будет комплексно решить эту проблему", — заявил секретарь ОП РФ.