14:1810.05.2018
(обновлено: 15:34 10.05.2018)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более десяти миллионов человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по всей России. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли десять миллионов 400 тысяч человек", — сообщила представитель ведомства.
В столице акция побила рекорд: по словам Волк, в шествии приняли участие более миллиона человек.
По данным МВД, в Санкт-Петербурге число участников акции также превысило миллион человек.
Путин, Вучич и Нетаньяху
В шествии в столице принял участие президент Владимир Путин — уже в четвертый раз. Как и в предыдущие годы, рядом с главой государства шел актер Василий Лановой.
Кроме того, вместе с Путиным шли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пронес по Красной площади фотографию офицера-фронтовика Вольфа Виленского (Вольфаса Виленскиса), прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Президент Сербии держал в руках снимок своего деда.
Путин, Вучич и Нетаньяху присоединились к шествию у Никольской башни Кремля и проследовали в рядах участников акции до Спасской башни. Затем они направились в Кремль.
Три года назад Путин рассказал о воспоминаниях воевавшего отца и матери. По его словам, они остались живы, но ненависти к немецким солдатам не испытывали.
Отец президента проходил срочную службу в Севастополе, в отряде подводных лодок, был матросом. Когда началась война, он работал на военном предприятии, где была так называемая "бронь", освобождающая от призыва, но все же решил идти на фронт. Его направили в диверсионный отряд НКВД, и в ходе одной из вылазок он получил ранение.
По всему миру
Акция "Бессмертный полк" проходила не только в России, но и по всему миру. Акция прошла в 11 городах Греции, в Лондоне, Вене и Берлине.
В Эстонии наиболее массовым стала акция в Таллине — в ней приняли участие несколько сотен человек. Также шествия прошли в Нарве, Силлаямэ и Калласте.
В столице Сербии Белграде в акции поучаствовали около четырех тысяч человек.
На Украине акция проходит под названием "Никто не забыт, ничто не забыто" и обычно сопровождается провокациями националистов, стычками и задержаниями. В этот раз в Киеве в шествии приняли участие около двух тысяч человек. Националисты выстроились вдоль улицы Мазепы, по которой проходило шествие акции, с портретами героев компьютерной игры World of Warcraft. Таким образом они протестовали против акции. Также они пытались устраивать потасовки, в которых пострадал один человек. У него было разбито лицо. Сам он рассказал, что "националисты пытались отнять у женщины портрет, а он за нее заступился".
Кроме того, на Украине законодательно запрещено ношение георгиевской ленточки. За это задержали порядка 10 человек, в том числе соорганизатора акции "Бессмертный полк" в Киеве Елену Бережную. Нарушителям грозит штраф.<з>
Общая память
Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что, несмотря на то, что ветеранов становится с каждым годом все меньше, движение вокруг праздника Победы становится все более широким.
"Это удивительно только на первый взгляд", — заявил он в эфире радио Sputnik
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По его мнению, общество испытывает большую потребность в общей памяти, которая сплотит его.
"В том числе, это память и о тех потерях, которые понес наш народ ради Победы", — отметил эксперт.
Кроме того, День Победы — это и праздник, когда люди чувствуют, что народ действительно обладает силой, подчеркнул он и добавил, что "этого не нужно стесняться".
"Мы сделали для всего мира важное и очень нужное дело, победив фашизм", — сказал Офицеров-Бельский.
Потребность испытать чувство гордости за свою страну делает праздник живым и совершенно неустаревающим, заключил он.
Зарождение акции
Акция "Бессмертный полк" — шествие, участники которого несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция стартовала в 2012 году в Томске.
В 2013 году акция впервые состоялась в Москве на Поклонной горе, а в 2015 году шествие "Бессмертного полка" проходило уже через центр столицы. Тогда участие в нем приняло около 500 тысяч человек.
9 мая 2015 года акция "Бессмертный полк" впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы.
Акция "Бессмертный полк" на сегодняшний день охватывает более 80 государств.
В этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа) и президент республики Сербии Александр Вучич (слева).
В Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек.
В Луганске и Донецке в шествии "Бессмертный полк" поучаствовали более ста тысяч человек. С каждым годом акция становится популярнее.
В Петербурге наряду с Москвой проходят самые массовые шествия "Бессмертного полка". В этом году в северной столице в акции принимают участие около 700 тысяч человек.
В Крыму шествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу "Могила Неизвестного солдата".
Многие участники "Бессмертного полка" приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город-герой.
На Камчатке в программу "Бессмертного полка" внесли новшества. У стелы "Город воинской славы" работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети Интернет информацию о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны.
Волонтеров 85 регионов страны для участия в организации шествия "Бессмертный полк" определил конкурс "Послы победы".
На сайте движения "Бессмертный полк" можно внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны.
В Пятигорске прошло торжественное Факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу "Огонь Вечной Славы".
В Ростовской области почти три тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
В Иваново прошел детский парад Победы "Дорогами памяти". Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов.
В Риме участников "Бессмертного полка" не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев.
В Вашингтоне от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны прошли около 700 человек. Своеобразной отличительной чертой шествия в Вашингтоне стало исполнение песен под аккомпанемент баяна.
Русская диаспора в Южной Корее поддержала акцию "Бессмертный полк" и привлекла внимание не только соотечественников, но и коренных жителей.
Акция прошла также на территории посольства России в Токио. Мероприятие было неофициальным, в основе его проведения лежит активность и желание россиян, проживающих в Японии.
Шествие в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова - российская участница международного музыкального конкурса Евровидение.
В Испании шествие прошло в шести городах. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали "Бессмертный полк" на телефоны.
В Мадриде впереди шествия несли Знамя Победы - копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
В Сирии "Бессмертный полк" прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в арабской республике за последние годы.
В Канаде участники шествия раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.
Второй раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали песни военных лет, многие из них были переведены на вьетнамский язык.
В Марокко в рамках шествия "Бессмертного полка" провели акцию "Солдатская каша", в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с тушенкой.