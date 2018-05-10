В акции "Бессмертный полк" поучаствовали почти 10,5 миллиона человек

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более десяти миллионов человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по всей России. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли десять миллионов 400 тысяч человек", — сообщила представитель ведомства.

В столице акция побила рекорд: по словам Волк, в шествии приняли участие более миллиона человек.

По данным МВД, в Санкт-Петербурге число участников акции также превысило миллион человек.

Путин, Вучич и Нетаньяху

В шествии в столице принял участие президент Владимир Путин — уже в четвертый раз. Как и в предыдущие годы, рядом с главой государства шел актер Василий Лановой.

Кроме того, вместе с Путиным шли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пронес по Красной площади фотографию офицера-фронтовика Вольфа Виленского (Вольфаса Виленскиса), прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Президент Сербии держал в руках снимок своего деда.

Путин, Вучич и Нетаньяху присоединились к шествию у Никольской башни Кремля и проследовали в рядах участников акции до Спасской башни. Затем они направились в Кремль.

Три года назад Путин рассказал о воспоминаниях воевавшего отца и матери. По его словам, они остались живы, но ненависти к немецким солдатам не испытывали.

Отец президента проходил срочную службу в Севастополе, в отряде подводных лодок, был матросом. Когда началась война, он работал на военном предприятии, где была так называемая "бронь", освобождающая от призыва, но все же решил идти на фронт. Его направили в диверсионный отряд НКВД, и в ходе одной из вылазок он получил ранение.

По всему миру

Акция "Бессмертный полк" проходила не только в России, но и по всему миру. Акция прошла в 11 городах Греции, в Лондоне, Вене и Берлине.

В Эстонии наиболее массовым стала акция в Таллине — в ней приняли участие несколько сотен человек. Также шествия прошли в Нарве, Силлаямэ и Калласте.

В столице Сербии Белграде в акции поучаствовали около четырех тысяч человек.

На Украине акция проходит под названием "Никто не забыт, ничто не забыто" и обычно сопровождается провокациями националистов, стычками и задержаниями. В этот раз в Киеве в шествии приняли участие около двух тысяч человек. Националисты выстроились вдоль улицы Мазепы, по которой проходило шествие акции, с портретами героев компьютерной игры World of Warcraft. Таким образом они протестовали против акции. Также они пытались устраивать потасовки, в которых пострадал один человек. У него было разбито лицо. Сам он рассказал, что "националисты пытались отнять у женщины портрет, а он за нее заступился".

Кроме того, на Украине законодательно запрещено ношение георгиевской ленточки. За это задержали порядка 10 человек, в том числе соорганизатора акции "Бессмертный полк" в Киеве Елену Бережную. Нарушителям грозит штраф.<з>

Общая память

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что, несмотря на то, что ветеранов становится с каждым годом все меньше, движение вокруг праздника Победы становится все более широким.

"Это удивительно только на первый взгляд", — заявил он в эфире радио Sputnik

По его мнению, общество испытывает большую потребность в общей памяти, которая сплотит его.

"В том числе, это память и о тех потерях, которые понес наш народ ради Победы", — отметил эксперт.

Кроме того, День Победы — это и праздник, когда люди чувствуют, что народ действительно обладает силой, подчеркнул он и добавил, что "этого не нужно стесняться".

"Мы сделали для всего мира важное и очень нужное дело, победив фашизм", — сказал Офицеров-Бельский.

Зарождение акции

Потребность испытать чувство гордости за свою страну делает праздник живым и совершенно неустаревающим, заключил он.

Акция "Бессмертный полк" — шествие, участники которого несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция стартовала в 2012 году в Томске.

В 2013 году акция впервые состоялась в Москве на Поклонной горе, а в 2015 году шествие "Бессмертного полка" проходило уже через центр столицы. Тогда участие в нем приняло около 500 тысяч человек.