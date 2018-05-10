Суд запретил видео кемеровских блогеров с недостоверным числом жертв пожара

КЕМЕРОВО, 10 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово удовлетворил исковые требования прокурора и запретил выложенный в интернет видеоролик местных блогеров Nemagia (Михаил Печерский и Алексей Псковитин) с недостоверной информацией о количестве жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в котором, по данным следствия, погибли 60 человек.

Прокурор Центрального района Кемерово обратился в суд в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц, потребовав запретить распространение информации, размещенной в группе блогеров "ВКонтакте", на их канале в YouTube и на личной странице Печерского.

"В видеоролике "Трагедия в Кемерово!" распространяются недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре, произошедшим 25 марта в ТРК "Зимняя вишня", в том числе в первые 50 секунд видеоролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности. Тем самым вводятся в заблуждение родственники погибших и пострадавших, что приводит к дестабилизации и возникновению намерений к совершению противоправных действий", — говорится в материалах суда.

Отмечается, что в комментариях к аудиозаписи содержится негативная информация и сведения о завышенном количестве жертв пожара в торговом центре, призывы о дестабилизации ситуации в Кемеровской области, высказывания о необходимости противоправных действий в отношении социальной группы "государственные служащие".

В итоге суд удовлетворил исковые требования прокурора и признал опубликованный видеоролик информацией, распространение которой запрещено в России. Решение еще не вступило в законную силу.