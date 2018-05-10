В Москве 13 июня начнут перекрывать дороги из-за ЧМ-2018

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Перекрытия на дорогах в Москве, связанные с проведением чемпионата мира по футболу, начнутся с 13 июня, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире телеканала РБК в четверг.

"По поручению мэра мы сделали, я считаю, очень важную вещь для жителей и для всего города. Первоначальные требования и FIFA, и оргкомитета, спецштаба, который организован для ЧМ — надо было вводить меры безопасности практически за 2 недели до начала мундиалдя. Но мы совместными усилиями, тренировкой и тестовым матчем показали, что мы готовы в Москве ввести эти меры (по ограничению движения – ред.) всего лишь за один день до начала чемпионата мира. Поэтому если раньше перекрытия начинались в начале июня, теперь они будут с 13 числа", — сказал Ликсутов, пояснив, что в это время уже завершается учебный год у школьников и у студентов.

Заммэра отметил, что места перекрытий опубликуют в ближайшее время.