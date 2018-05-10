В Госдуму внесли поправки, расширяющие действие "закона Димы Яковлева"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Проект, расширяющий Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ", внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия".

Как сообщалось ранее, проектом предлагается признавать деятельность иностранных неправительственных организаций нежелательной, если они вмешиваются в выборный процесс в России.

"Мы предлагаем механизм, который защитит наши выборы от влияния извне. В случае, если организация попытается нарушить запрет как-либо влиять на выборы, вообще участвовать в выборном процессе, она будет признана нежелательной. А это значит, что она должна будет немедленно прекратить свою деятельность в нашей стране", — приводятся в сообщении слова одного из авторов проекта, депутата Госдумы Виктора Пинского.

Согласно федеральному закону закону, сейчас деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства, может быть признана нежелательной в России.