Более 5,8 миллиона россиян посмотрели телетрансляцию инаугурации Путина

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Телетрансляцию церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина посмотрели более 5,8 миллиона россиян старше четырех лет, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope, поступившие в РИА Новости.

Переизбранный на новый срок Путин в понедельник, 7 мая, вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет. Трансляцию мероприятия вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, "Мир" и ОТР.

В исследовании участвовали жители городов с населением свыше 100 тысяч человек. Согласно полученным данным, за торжественной церемонией следили 5,867 миллиона россиян старше четырех лет. Большинство — порядка 2,156 миллиона — отдали предпочтение эфиру канала Россия-1. Более 2,145 миллиона жителей России смотрели церемонию по Первому каналу Третье место у телеканала НТВ — порядка 1 миллиона зрителей.

Как следует из материалов компании Mediascope, за последние 18 лет рекордные показатели были у трансляции церемонии инаугурации в 2000 году — тогда ее посмотрели более 7,8 миллиона россиян, вступление Путина в должность президента РФ показывали Первый канал, "Россия 1" и НТВ. Наименьший интерес россиян вызвала инаугурация Путина в 2004 году: тогда аудитория трансляции, которую показывали Первый Канал, "Россия 1" и ТВ-Центр, составила чуть более 4 миллионов россиян.

Прямой эфир церемонии инаугурации Дмитрия Медведева в 2008 году заинтересовал порядка 6 миллионов жителей России.