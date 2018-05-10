Песков прокомментировал инцидент с ветераном на параде‍

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент с ветераном, которого оттеснила охрана президента Владимира Путина, случайностью.
"Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", — сообщил он радиостанции "Говорит Москва"
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Инцидент после парада
После окончания парада Победы Путин шел с Красной площади на церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. К нему захотел подойти спустившийся с трибуны ветеран.
Пожилому мужчине преградили путь сотрудники ФСО и попытались оттеснить его. Однако Путин обратил на это внимание и вмешался в ситуацию.
Он подошел к ветерану, пожал ему руку и пригласил вместе пройти в Александровский сад.
Генерал-майор Дмитрий Сыркашев
Позднее телеканал РЕН ТВ назвал имя ветерана, которого Путин не дал оттеснить охране.
Его зовут Дмитрий Петрович Сыркашев. Он кавалер ордена Красной Звезды. Генерал-майор воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, принимал участие в штурме Кенигсберга и освобождении Смоленска.
Во время войны Сыркашев дважды получал ранения, причем в 1943 году пуля прошла рядом с позвоночником.
Слова ветерана
Позднее ветеран Дмитрий Сыркашев рассказал РЕН ТВ о случившемся.
Он отметил, что во время парада сидел за спиной Путина.
"Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед", — рассказал ветеран.
Сыркашев отметил, что больше всего на параде ему понравилась новая техника.
Парад на Красной площади открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и знамя Победы в Великой Отечественной войне.
Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, традиционно принимавший парад, поблагодарил всех участников за хорошую организацию и поздравил с праздником.
Выступая перед собравшимися, президент Владимир Путин напомнил о подвиге советского народа: "Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других".
Глава государства также подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть заслуги подлинных героев войны и переписать историю.
Впервые в параде участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя и Московского президентского кадетского училища Росгвардии.
Также первый раз по Красной площади прошли курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
И традиционно в состав пеших колонн вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчеты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
Всего в прошедшем в Москве главном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участвовали 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.
"День Победы всегда был, есть и будет праздником гордости и вечной немеркнущей памяти для всей нашей огромной страны", - заявил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что 73 года назад "нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству".
После торжественного марша на Красную площадь выехала колонна военной техники, которую традиционно возглавил символ победы в Великой Отечественной войне - танк Т-34.
Продолжили шествие самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".
Открывший парад техники танк сопровождали десять мотовездеходов АМ-1 со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны. Они впервые участвовали в Параде Победы.
Также по Красной площади проехали боевые машины пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".
Следом за ними зрители могли увидеть боевую машину десанта БМД-4 М "Садовница".
Первый раз на параде показали и другие новейшие образцы военной техники: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран" (на фото).
Уже во второй раз в параде участвовали арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30.
Владимир Путин назвал опыт ветеранов "вечным примером для всех поколений". "Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине", - добавил он.
На фото: танк Т-14 "Армата".
На фото: транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
"У всех была одна родина. Все боролись, сколько хватало сил, до последнего патрона, до последней капли крови", — заявил президент России.
На фото: бронеавтомобиль "Патруль".
На фото: транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
В этом году погода позволила провести и воздушную часть военного парада.
Зрители могли увидеть в действии истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которую Владимир Путин представил в послании Федеральному Собранию 1 марта.
Уже девять МиГ-31 с "Кинжалами" находятся на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению, уточнил заместитель министра обороны Юрий Борисов.
Над Красной площадью также пролетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, которые широко используются в ходе операции в Сирии.
Для выполнения полетов авиации на параде задействовали восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
Полеты армейской авиации прошли на высоте 150 метров и на скорости 200 километров в час, рассказали в Минобороны.
В параде приняли участие и два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.
Завершило парад после окончания полетов выступление музыкантов парадного оркестра московского гарнизона.
На фото: истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 группы "Стрижи".