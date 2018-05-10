Песков прокомментировал инцидент с ветераном на параде‍

Президент РФ Владимир Путин с ветераном после военного парада в Москве

Президент РФ Владимир Путин с ветераном после военного парада в Москве

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент с ветераном, которого оттеснила охрана президента Владимира Путина, случайностью.

Инцидент после парада

"Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", — сообщил он радиостанции "Говорит Москва"

После окончания парада Победы Путин шел с Красной площади на церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. К нему захотел подойти спустившийся с трибуны ветеран.

Пожилому мужчине преградили путь сотрудники ФСО и попытались оттеснить его. Однако Путин обратил на это внимание и вмешался в ситуацию.

Он подошел к ветерану, пожал ему руку и пригласил вместе пройти в Александровский сад.

Генерал-майор Дмитрий Сыркашев

Позднее телеканал РЕН ТВ назвал имя ветерана, которого Путин не дал оттеснить охране.

Его зовут Дмитрий Петрович Сыркашев. Он кавалер ордена Красной Звезды. Генерал-майор воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, принимал участие в штурме Кенигсберга и освобождении Смоленска.

Во время войны Сыркашев дважды получал ранения, причем в 1943 году пуля прошла рядом с позвоночником.

Слова ветерана

Позднее ветеран Дмитрий Сыркашев рассказал РЕН ТВ о случившемся.

Он отметил, что во время парада сидел за спиной Путина.

"Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед", — рассказал ветеран.

Сыркашев отметил, что больше всего на параде ему понравилась новая техника.